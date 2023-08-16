Судьба сведет сама: эти три знака зодиака встретят настоящую любовь в конце августа

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«Весы, Девы и Стрельцы в августе могут обрести свою любовь. У Весов может завязаться роман на работе.

Девы могут познакомиться со второй половинкой на каких-то мероприятиях, в театре, кино или во время прогулки в парке. Но им надо быть не сильно дотошными и не прогонять сразу тех, кто решит с ними познакомиться.

Стрельцы сами по себе умеют располагать к себе. В августе они будут много общаться и расположат к себе людей. В августе несколько партнеров уже засматриваются на них. Им будет дан шанс выбрать, кто их сердцу нравится больше», — поделилась эксперт.