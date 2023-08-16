В эти дни не стоит собирать урожай — опытные дачники не советуют

Опытные дачники выделили определенные дни в августе и в сентябре, в которые не рекомендуется заниматься уборкой урожая.
Согласно лунному календарю, 16 и 17 августа являются неблагоприятными днями для сбора картофеля. И 30–31 августа также считаются непригодными.
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По мнению экспертов, это связано с новолунием и полнолунием. Это время считается не самым хорошим для сбора урожая.
Картофель лучше не собирать 15 и 16, а также с 28 по 30 августа. На эти дни тоже выпадают новолуние и полнолуние. Об этом рассказали в ivd.ru.