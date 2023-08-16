Октябрь в августе: какие неприятные сюрпризы покажет погода

К 24 августа на Урале будет лишь 13 градусов. Согласно мнению синоптиков, такая погода более характерна для октября, а не для конца августа.

К слову, жара еще вернется и 1 сентября столбики термометров покажут 27 градусов. Затем температура воздуха снова резко снизится до 9 градусов, а затем дальше упадет до 2–3 градусов. После этого погода нормализуется. Об этом рассказали в primpress.ru.