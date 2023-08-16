Октябрь в августе: какие неприятные сюрпризы покажет погода

Синоптики предсказали холодный август с температурами, как в октябре.
По прогнозам метеорологов, россияне должны быть готовы к неприятному погодному сюрпризу. Он начнется 17 августа и продлится целых 30 дней.
Ожидается аномально жаркая погода для середины августа.
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Однако после этого будут сильные ливни и резкое похолодание на 12 градусов.
К 24 августа на Урале будет лишь 13 градусов. Согласно мнению синоптиков, такая погода более характерна для октября, а не для конца августа.
К слову, жара еще вернется и 1 сентября столбики термометров покажут 27 градусов. Затем температура воздуха снова резко снизится до 9 градусов, а затем дальше упадет до 2–3 градусов. После этого погода нормализуется. Об этом рассказали в primpress.ru.