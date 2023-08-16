Огурцы на лицо: как придать коже желанное сияние

Стало известно, что насести на лицо для его сияния.
Рекомендуется воспользоваться рецептом с огурцами, чтобы вернуть коже былое сияние. Такой простой и эффективный метод поможет выглядеть свежо и привлекательно перед любым важным мероприятием.
Разрежьте свежий огурец на две половинки и поместите их в морозильную камеру примерно на один час. Затем достаньте замороженные огурцы и массажируйте ими лицо, двигаясь по массажным линиям.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Этот массаж поможет улучшить кровообращение, устранить воспаление, а огуречный сок увлажнит вашу кожу.
После массажа ополосните лицо прохладной водой и промокните его сухим полотенцем. В результате ваша кожа будет выглядеть свежей и здоровой весь день. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.