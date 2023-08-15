Неприятной размазни не будет: как правильно обжаривать грибы, чтобы они стали янтарными и ароматными

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Оказывается, нужна двойная обжарка. Первая необходима для того, чтобы грибы отдали всю лишнюю влагу. Как только это произойдет, их нужно переложить на тарелку, покрытую салфетками.

А вот когда грибы обсушатся, их снова кладут в сковороду и уже в этот раз жарят до появления аппетитного, янтарного оттенка, пишет belnovosti.