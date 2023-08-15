Станут магнитом для денег: кому черное новолуние изменит жизнь — названы пять знаков зодиака

Эксперты предупредили, что некоторых людей этот день превратит в настоящий магниты для денег, а еще распалит пожар в сердцах. Но тут есть и опасные моменты, так как Луна ослабит защиту, поэтому Лилит может взять верх над душой человека.

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Нужно быть осторожнее, так как могут быть проявления агрессии, а еще возникнет желание озлобится и стать эгоистичным. Обострится чувство зависти и алчности.

Астрологи уверены, что сильнее всего Лилит повлияет на тех, кто рожден под знаками Льва, Рака, Весов, Тельца и Водолея. В новолуние они приобретают настоящую силу и материализацию, передает «Лайф».