Смешиваем с лимонным соком и смазываем подмышки после душа: запах пота улетучится сам собой, дезодорант выбрасываем

Избавиться от запаха пота можно и без дезодоранта и антиперспиранта, если у вас табу на эти косметические средства. Ведь жили же, в конце концов, наши бабушки и прабабушки без дезодорантов и умудрялись приятно пахнуть.
Избавиться от неприятного запаха пота из-под мышек поможет средство, приготовленное на основе крахмала.
Смешайте крахмал в равных пропорциях с пищевой содой и добавьте несколько капель лимонного сока.
Нанесите пасту на подмышечные впадины после принятия душа и оставьте минут на 10, а затем протрите подмышки.
По материалам apteka24-podolsk.ru