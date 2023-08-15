Смешиваем с лимонным соком и смазываем подмышки после душа: запах пота улетучится сам собой, дезодорант выбрасываем

Избавиться от запаха пота можно и без дезодоранта и антиперспиранта, если у вас табу на эти косметические средства. Ведь жили же, в конце концов, наши бабушки и прабабушки без дезодорантов и умудрялись приятно пахнуть.

Избавиться от неприятного запаха пота из-под мышек поможет средство, приготовленное на основе крахмала.

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