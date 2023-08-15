Волосы будут чистыми в два раза дольше: просто добавьте щепотку этого продукта в ваш шампунь

Многие женщины вынуждены мыть голову каждый день, что не очень полезно для здоровья волос. Происходит это из-за того, что большинство шампуней не справляется с очищением кожи.

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Впрочем, не спешите менять свое уходовое средство. Об этом мало кто догадывается, но шампунь можно улучшить с помощью копеечного продукта.