Льем полстакана в отделение для кондиционера: эта хитрость поможет идеально отстирать вещи даже копеечным порошком

Некоторые хозяйки предпочитают не тратить деньги на дорогие порошки и покупают буквально копеечные. Но и ими они прекрасно отстирывают все вещи, потому что знают некоторые секреты.
Существуют, так называемые усилители и улучшители порошков, которые добавляются при стирке и обеспечивают вещам чистоту и яркость. Уксус - как раз такой улучшитель.
Половину стакана самого обычного столового уксуса нужно налить в отсек стиральной машинки для кондиционера или прямо в барабан.
Уксус делает ткань мягче, уменьшает статическое электричество, что полезно, например, при стирке полотенец или постельного белья. Кроме этого, с помощью уксуса можно провести более глубокую очистку тканей с удалением микробов и неприятных запахов. Уксус еще и уменьшает воздействие порошка на цветные ткани.
По материалам дзен-канала «Хозяюшка»