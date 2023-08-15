Льем полстакана в отделение для кондиционера: эта хитрость поможет идеально отстирать вещи даже копеечным порошком

Некоторые хозяйки предпочитают не тратить деньги на дорогие порошки и покупают буквально копеечные. Но и ими они прекрасно отстирывают все вещи, потому что знают некоторые секреты.

Существуют, так называемые усилители и улучшители порошков, которые добавляются при стирке и обеспечивают вещам чистоту и яркость. Уксус - как раз такой улучшитель.

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