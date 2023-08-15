Петуния будет цвести до заморозков: смешайте три аптечных средства и вылейте этот состав под куст

Не спешите прощаться с петунией в августе. Если подкормить растение специальным составом, оно будет цвести до первых заморозков. Чтобы приготовить эффективное удобрение, нужно смешать три аптечных средства.

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Для начала растворите в 200 мл теплой воды 2 гр борной кислоты и 1 мл глицерина. Когда жидкость остынет, введите в нее 1 ст ложку нашатырного спирта. После этого разведите концентрат с помощью 4,5 л воды и используйте получившийся состав для полива.

Расход подкормки: 0,5 л на одно растение. После внесения удобрения петуния тут же начнет выпускать свежие бутоны. Процесс цветения продлится не менее месяца.

Источник: Дзен-канал «Зеленые истории»