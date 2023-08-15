Не 103 и даже не 105 рублей за доллар: озвучен новый курс валют

На валютных торгах в этот вторник, 15 августа, рубль начал укрепляться. Поддержку национальной валюте оказало повышение ключевой ставки Центробанком и обсуждение планов по сдаче валютной выручки.
Между тем, эксперты в сфере финансов прогнозируют, что рубль укрепится на какой-то срок, но затем вновь будет дешеветь.
Цифры называются заоблачные. Это не 100, не 103 и даже уже не 105 рублей.
«Технически теперь рубль может упасть и больше. По среднесрочным прогнозам, национальная валюта вернется к отметкам ниже 100 — упадет до 90 рублей за доллар. Однако локально следующим предложением для доллара/рубля служит 106», - считает Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
По материалам ngs.ru