Не 103 и даже не 105 рублей за доллар: озвучен новый курс валют

На валютных торгах в этот вторник, 15 августа, рубль начал укрепляться. Поддержку национальной валюте оказало повышение ключевой ставки Центробанком и обсуждение планов по сдаче валютной выручки.

Между тем, эксперты в сфере финансов прогнозируют, что рубль укрепится на какой-то срок, но затем вновь будет дешеветь.

Цифры называются заоблачные. Это не 100, не 103 и даже уже не 105 рублей.

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