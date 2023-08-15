Мясо надо залить чаем: такой маринад делают хитрые хозяйки — не представляете, какого потрясающего эффекта добьетесь

На столе в каждом доме на ужин подают мясо. Кто-то ест говядину, другие свинину, а также в ходу легкое куриное мясо. Но способов готовки очень много. Один из главных секретов приготовления мяса — правильный маринад. Хитрые хозяйки никогда не выбрасывают использованные чайные пакетики, так как они могут пригодиться Стало известно, как с их помощью приготовить вкуснейшее мясо.
Маринад из чая делается очень быстро. В большом стакане надо заварить пару пакетиков, в а потом туда можно добавить мелко нарезанный лук, любимые специи, чтобы вкус мяса был более насыщенный.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»
Чтобы замариновать свинину, вымачивать мясо надо четыре часа, а лучше всю ночь, если это курица — достаточно будет и получаса.
Замаринованное мясо можно приготовить так, как вам проще: пожарить в духовке, на гриле, на костре или просто на сковородке, пишет сайт novate.