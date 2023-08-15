Мясо надо залить чаем: такой маринад делают хитрые хозяйки — не представляете, какого потрясающего эффекта добьетесь

Маринад из чая делается очень быстро. В большом стакане надо заварить пару пакетиков, в а потом туда можно добавить мелко нарезанный лук, любимые специи, чтобы вкус мяса был более насыщенный.

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Чтобы замариновать свинину, вымачивать мясо надо четыре часа, а лучше всю ночь, если это курица — достаточно будет и получаса.

Замаринованное мясо можно приготовить так, как вам проще: пожарить в духовке, на гриле, на костре или просто на сковородке, пишет сайт novate.