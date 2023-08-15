Роза продолжит цвести до заморозков: просто полейте ее этим составом в августе — мощный стимулятор

Почти все сорта кустовой розы могут цвести до заморозков. Но чтобы раскрыть потенциал растений, необходимо подкормить их специальными удобрениями.

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В августе розы больше всего нуждаются в двух элементах: в фосфоре и калии. Чтобы обеспечить цветы этими веществами, можно использовать раствор суперфосфата и сульфата калия.

Рецепт простой. Возьмите по 10 граммов каждого препарата и растворите их в 10 литрах отстоявшейся воды комнатной температуры. Подождите несколько часов и используйте получившееся средство для полива.

После такой стимуляции розы будут выпускать бутоны до середины осени. Для закрепления результата процедуру можно повторить через 30 дней.

Источник: berdsk-online.ru