Роза продолжит цвести до заморозков: просто полейте ее этим составом в августе — мощный стимулятор

Почти все сорта кустовой розы могут цвести до заморозков. Но чтобы раскрыть потенциал растений, необходимо подкормить их специальными удобрениями.
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В августе розы больше всего нуждаются в двух элементах: в фосфоре и калии. Чтобы обеспечить цветы этими веществами, можно использовать раствор суперфосфата и сульфата калия.
Рецепт простой. Возьмите по 10 граммов каждого препарата и растворите их в 10 литрах отстоявшейся воды комнатной температуры. Подождите несколько часов и используйте получившееся средство для полива.
После такой стимуляции розы будут выпускать бутоны до середины осени. Для закрепления результата процедуру можно повторить через 30 дней.
Источник: berdsk-online.ru