Лучшая подкормка для герани: растение будет цвести без перерыва — вносите раз в три недели

Герань имеется во многих квартирах. Однако далеко не каждый цветовод знает, как нужно ухаживать за этим прекрасным растением.

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Чтобы герань пышно цвела, ее необходимо регулярно подкармливать. Для этого вовсе не нужно покупать дорогие удобрения. Все необходимое можно найти на кухне.

Рецепт простой. Возьмите три грамма живых дрожжей и две большие ложки сахара. Растворите продукты в одном литре воды. Дождитесь, когда жидкость станет однородной, и используйте ее для полива под корень.

Процедуру рекомендуется повторять раз в три недели. Этот питательный состав поможет герани поддерживать пышное цветение на протяжении долгого времени.

Источник: vnimanie.pro