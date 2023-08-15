Не развалятся и не слипнутся: вот как нужно варить макароны, чтобы получить идеальный гарнир

Казалось бы, что может быть проще, чем сварить макароны. Однако и в этом деле есть свои тонкости. У многих начинающих хозяек этот гарнир получается переваренным. А иногда и вовсе слипается в один большой комок.

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Чтобы избежать подобных неприятностей, важно соблюдать время приготовления, а также правильное соотношение соли, воды и сухого продукта.

С первым пунктом все просто. Макароны нужно варить ровно столько минут, сколько указано на упаковке. Если превысить время, то продукт станет слишком мягким и, как следствие, потеряет форму.

Что касается пропорций. То здесь есть четкое правило: на 100 гр макарон нужно брать 1 л воды и 10 гр соли. Поэтому рекомендуется использовать большую кастрюлю.

Помимо этого, стоит помнить, что итальянский гарнир необходимо готовить в открытой кастрюле. В процессе варки макароны нужно периодически помешивать, чтобы они не прилипли ко дну.

Источник: tut-news.ru