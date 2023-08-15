Смочите ватный диск и приложите к подмышкам: неприятный запах пота улетучится — так делали наши бабушки в молодости и благоухали

Красивая девушка на берегу реки. Фото: Global Look Press

Справляемся с деликатной проблемой без дезодоранта.

Если вы не сторонник пользоваться дезодорантом даже в жару, предлагаем лайфхак, который знали еще наши бабушки, а может, даже и прабабушки.

Он состоит в использовании против запаха пота яблочного уксуса. Он обладает бактерицидным действием и препятствует размножению бактерий, которые и являются источником неприятного амбре от тела.

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Налейте немного яблочного уксуса в миску, смочите в нем ватный диск и протрите подмышки. Делать это лучше всего перед сном, на ночь. Если кожа чувствительная, добавьте в яблочный уксус немного воды.

По материалам womanshape.ru

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