Достаточно бросить кусочек в кастрюлю — плов получится в миллион раз вкуснее обычного: раскрыт главный ингредиент

Порой на столе можно увидеть плов. Это блюдо особенно популярно в России. И есть множество рецептов, которые помогают сделать плов особенным. Но не все хозяюшки знают, что есть ингредиенты, которые способны улучшить вкус риса с мясом. Так, на этот раз было рассказано, что точно стоит добавить в это блюдо при готовке.