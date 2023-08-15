Достаточно бросить кусочек в кастрюлю — плов получится в миллион раз вкуснее обычного: раскрыт главный ингредиент

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Хозяюшкам рассказали, как сделать это популярное блюдо вкуснее.

Порой на столе можно увидеть плов. Это блюдо особенно популярно в России. И есть множество рецептов, которые помогают сделать плов особенным. Но не все хозяюшки знают, что есть ингредиенты, которые способны улучшить вкус риса с мясом. Так, на этот раз было рассказано, что точно стоит добавить в это блюдо при готовке.

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Например, для того чтобы сделать плов рассыпчатым, в казан стоит добавить хлеб — желательно, черствый.

Отмечается, что всего кусочек хлеба поможет избавиться от переизбытка жидкости в блюде. Как пишут «Белновости», за счет этого блюдо станет по-настоящему эталонным.

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