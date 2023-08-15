Из стиралки перестанет вонять затхлостью и плесенью: просто залейте в барабан 2 стакана этого продукта

Из барабана стиральной машины со временем начинает неприятно пахнуть плесенью и затхлостью. Чтобы не доводить технику до такого состояния, ее нужно периодически чистить.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Средство для очистки можно купить в магазине. Но хитрые хозяйки предпочитают не тратить лишнего, ведь проблему можно решить с помощью 2-х стаканов столового уксуса.

Все проще простого. Залейте один стакан продукта в барабан, а второй — в лоток для порошка. Выберите режим стирки при высокой температуре без полоскания и отжима. И запустите машину на пару часов. Когда цикл завершится, техника будет источать запах свежести и чистоты.