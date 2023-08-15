Будет рассыпчатой, воздушной, нежной на вкус: что добавить в кастрюлю во время варки гречки — достаточно щепотки

Речь идет об обычной пищевой соде. Всего одна щепотка соды, добавленная сразу после того, как закипит вода в кастрюле с гречкой, творит чудеса.

Гарнир получится таким, что от него не откажутся даже капризные дети. Солить в этом случае гречку нужно осторожно, соли понадобится меньше, чем обычно.

По материалам belnovosti.by