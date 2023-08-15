Будет рассыпчатой, воздушной, нежной на вкус: что добавить в кастрюлю во время варки гречки — достаточно щепотки

Гречка — один из самых популярных гарниров. Раскрываем лайфхак, как сделать ее в разы вкуснее.
Добавление простого ингредиента во время варки гречки в кастрюлю сделает гарнир нежным, рассыпчатым и воздушным.
Речь идет об обычной пищевой соде. Всего одна щепотка соды, добавленная сразу после того, как закипит вода в кастрюле с гречкой, творит чудеса.
Гарнир получится таким, что от него не откажутся даже капризные дети. Солить в этом случае гречку нужно осторожно, соли понадобится меньше, чем обычно.
По материалам belnovosti.by