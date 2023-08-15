Отдохнете в роскоши и за копейки: именно сюда нужно лететь в конце лета — топовые места для отпуска

Многие туристы отмечают, что в последние два года цены на билеты и туры кусаются. А этим летом даже на популярные направления, такие как Турция, было сложно взять хороший тур на двоих меньше чем за 200 тысяч рублей. Но многие россияне любят ездить в отпуск в конце лета и осенью.

Вице-президент альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал, в каких странах можно дешево и хорошо отдохнуть в августе или сентябре.