Отдохнете в роскоши и за копейки: именно сюда нужно лететь в конце лета — топовые места для отпуска

Многие туристы отмечают, что в последние два года цены на билеты и туры кусаются. А этим летом даже на популярные направления, такие как Турция, было сложно взять хороший тур на двоих меньше чем за 200 тысяч рублей. Но многие россияне любят ездить в отпуск в конце лета и осенью.
Вице-президент альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал, в каких странах можно дешево и хорошо отдохнуть в августе или сентябре.
Эксперт отметил, что в конце августа многие путевки дешевеют. А в некоторых странах станет отдохнуть значительно дешевле. Одной из таких считается Турция. Мкртчян признался, что в последние две недели лета стоимость отдыха там будет ниже на 40%.
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Также он назвал и другие страны. Среди них Египет, Таиланд, Куба, Шри-Ланка и даже ОАЭ. Но стоит учитывать, что погода будет непредсказуемой.
«В Эмиратах будет жарковато, а в Таиланде вероятны дожди. Но зато номер стоимостью 700 евро обойдется всего в 300. Это стоит того, чтобы поехать в роскошный отель с шикарными завтраками и сервисом», — объяснил Мкртчян, пишет портал «Городовой».