Нанесите на подмышки на ночь, а утром смойте: копеечное средство против запаха пота вместо дорогого дезодоранта

Уничтожить неприятный запах от тела поможет касторовое масло. Стоит оно копейки в аптеках, а по эффективности вполне может конкурировать с дорогим дезодорантом.
Нужно нанести на подмышечные впадины немного касторового масла и оставить на ночь, а утром смыть, принимая душ. Повторять эту процедуру нужно ежедневно, так вы добьетесь положительного результата и будете приятно пахнуть.
Касторовое масло вырабатывается из семян клещевины. Оно обладает массой полезных свойств, в том числе, и антибактерицидными. Благодаря этому свойству, касторовое масло уничтожает запах пота.
По материалам womanshape.ru