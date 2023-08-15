Нанесите на подмышки на ночь, а утром смойте: копеечное средство против запаха пота вместо дорогого дезодоранта

Красивая девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто отказался от антиперспиранта даже в жару.

Уничтожить неприятный запах от тела поможет касторовое масло. Стоит оно копейки в аптеках, а по эффективности вполне может конкурировать с дорогим дезодорантом.

Нужно нанести на подмышечные впадины немного касторового масла и оставить на ночь, а утром смыть, принимая душ. Повторять эту процедуру нужно ежедневно, так вы добьетесь положительного результата и будете приятно пахнуть.

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Касторовое масло вырабатывается из семян клещевины. Оно обладает массой полезных свойств, в том числе,  и антибактерицидными. Благодаря этому свойству, касторовое масло уничтожает запах пота.

По материалам womanshape.ru

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