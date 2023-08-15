Как нужно хранить морковь, чтобы она не сгнила и не засохла до следующего сезона: секрет в опилках

Опытные огородники точно знают, как сберечь урожай моркови до следующего сезона. Они закапывают овощи в песок или в опилки. При таком способе хранения корнеплод может лежать минимум полгода.
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Чтобы спрятать морковь в песок, нужно сначала его увлажнить. На ведро песка потребуется взять один литр воды. Далее необходимо найти ящик и уложить в него овощи. Слои влажного песка нужно чередовать со слоями моркови до тех пор, пока лоток не наполнится доверху.
Если у вас нет песка, его можно заменить опилками. Подойдет стружка хвойных пород, например, сосны или ели. В их древесине содержится большое количество фитонцидов. А эти вещества препятствуют развитию грибка и бактерий. Укладывать морковь в опилки следует по аналогии с прошлым способом, то есть слоями.
Источник: tut-news.ru