Эти цифры не для впечатлительных: озвучен курс доллара на сентябрь 2023 года

В понедельник, 14 августа, курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 101 рубль. Финансовые аналитики сходятся на том, что национальная валюта продолжит дешеветь и в сентябре 2023 года. Но возможно, уже не такими быстрыми темпами.

Эксперты называют цифры, которые впечатлительным людям лучше не знать. Слишком весомыми они выглядят.

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