Эти цифры не для впечатлительных: озвучен курс доллара на сентябрь 2023 года

В понедельник, 14 августа, курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 101 рубль. Финансовые аналитики сходятся на том, что национальная валюта продолжит дешеветь и в сентябре 2023 года. Но возможно, уже не такими быстрыми темпами.
Эксперты называют цифры, которые впечатлительным людям лучше не знать. Слишком весомыми они выглядят.
«Однако надо признать, что у ситуации со слабым рублем есть и свои плюсы — он дает больше бюджетных денег. Ожидается, что после преодоления психологического уровня 100 рублей, а затем и 101 рубля за доллар, стоит ждать ослабления до 104–105 рублей, по евро — 113 рублей. Если со стороны Центробанка никаких четких действий не будет, то после 113 рублей по евро цена двинется к уровню 119 рублей», - считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
По материалам iz.ru