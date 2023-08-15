Грязь просто выталкивается наверх: это домашнее средство творит чудеса с коврами — результат поражает

Порой уборка занимает уйму времени. Приходится тратить выходной, чтобы дом засиял. И сложнее всего справится с грязными коврами. Пятна убрать с них проблематично и даже химия не всегда помогает. А вот опытные домохозяйки предпочитают самодельное средств для уборки. Оно настолько действенное, что грязь будто сама выталкивается из ковров и покрытий.
Для приготовления это средства сначала нужно натереть на терке половину бруска дегтярного мыла, а затем влить литр теплой воды. Все это необходимо перемешать, чтобы мыло растворилось.
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После этого добавить в раствор надо добавить по одной столовой ложке нашатыря и хлоргексидина. После этого можно начинать чистить ковер привычным способом.
Смочите тряпкой ворс, подождите 15 минут, а потом соберите остатки мыла. Сушить ковер лучше на свежем воздухе, пишет сайт domosedy.