Грязь просто выталкивается наверх: это домашнее средство творит чудеса с коврами — результат поражает

Для приготовления это средства сначала нужно натереть на терке половину бруска дегтярного мыла, а затем влить литр теплой воды. Все это необходимо перемешать, чтобы мыло растворилось.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

После этого добавить в раствор надо добавить по одной столовой ложке нашатыря и хлоргексидина. После этого можно начинать чистить ковер привычным способом.

Смочите тряпкой ворс, подождите 15 минут, а потом соберите остатки мыла. Сушить ковер лучше на свежем воздухе, пишет сайт domosedy.