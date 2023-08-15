Влейте эту копеечную жидкость прямо в барабан стиральной машинки до закладки вещей: отстираются даже самые сложные пятна

Опытные хозяйки покупают дешевые порошки и усиливают их дополнительными средствами, которые стоят копейки.
Так, например, качество стирки вещей в машинке-автомате заметно повышается, благодаря добавлению аммиачной воды.
Отстирываются даже самые сложные пятна, аммиачная вода помогает избавиться от остатков масла, краски, парафина и других загрязнений.
Нужно 2 - 2,5 ложки аммиачной воды (это всего несколько капель) влить прямо в барабан стиральной машины-автомата до закладки вещей и запустить стирку в выбранном режиме.
По материалам дзен-канала «Хозяюшка»