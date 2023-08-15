Пользуйтесь этим трюком при каждой стирке: линяющая одежда больше не будет окрашивать другие вещи

Многие хозяйки до сих пор сортируют одежду по цвету, опасаясь, что линяющие ткани могут испортить другие вещи. Однако это не всегда удобно. Поэтому самые хитрые из них пользуются специальными салфетками, которые притягивают к себе частички красителя. Их нужно класть прямо в барабан стиральной машины.

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Ловушки для цвета можно купить в магазине. Но бережливые хозяйки предпочитают изготавливать их своими руками.

Чтобы не тратиться на салфетки из супермаркета, возьмите 5 столовых ложек пищевой соды, насыпьте их в сковороду и подержите на огне ровно 20 минут. Затем пересыпьте порошок в миску и залейте его стаканом чистой воды.

После этого нарежьте плотную льняную ткань на квадраты: длина стороны должна быть в районе 30 сантиметров. И поместите их на 40 минут в приготовленный раствор. Когда время пройдет, извлеките салфетки из жидкости, отожмите, дождитесь полного высыхания и используйте по назначению.

Источник: YouTube-канал Nechetoff