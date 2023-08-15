Нанесите это натуральное средство на подмышки и оставьте на ночь: запах пота улетучится, и дезодорант не нужен

Красивая девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто любит все натуральное.

Натуральных средств, которые способны не хуже любого дезодоранта уничтожить неприятный запах пота от тела, существует много.

Одно из них — алоэ вера. Это растение обладает бактерицидными свойствами и богато антиоксидантами. Именно это делает алоэ вера одним из лучших средств в борьбе с запахом пота.

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Нанесите небольшое количество сока алоэ вера на подмышки и оставьте на ночь. Утром примите душ и смойте остатки растения. Выполняйте эту процедуру каждый день и вы заметите, как приятно станет пахнуть ваше тело.

По материалам womanshape.ru

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