Нанесите это натуральное средство на подмышки и оставьте на ночь: запах пота улетучится, и дезодорант не нужен

Натуральных средств, которые способны не хуже любого дезодоранта уничтожить неприятный запах пота от тела, существует много.
Одно из них — алоэ вера. Это растение обладает бактерицидными свойствами и богато антиоксидантами. Именно это делает алоэ вера одним из лучших средств в борьбе с запахом пота.
Нанесите небольшое количество сока алоэ вера на подмышки и оставьте на ночь. Утром примите душ и смойте остатки растения. Выполняйте эту процедуру каждый день и вы заметите, как приятно станет пахнуть ваше тело.
По материалам womanshape.ru