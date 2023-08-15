9 тысяч рублей придут на карту: родителей школьников обрадовали выплатами к первому сентября

Совсем скоро новый учебный год. Власти отдельных регионов позаботились о том, чтобы помощь пришла в семьи, в которых есть дети школьного возраста.

Так, жители Ненецкого автономного округа получат компенсационную социальную выплату к первому сентября в размере 9 тысяч рублей. Правда, назначаться пособие будет при определенных условиях. Не всем.

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