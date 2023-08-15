9 тысяч рублей придут на карту: родителей школьников обрадовали выплатами к первому сентября

Школьники на линейке первого сентября. Фото: Global Look Press

Рассказываем, кому так повезло.

Совсем скоро новый учебный год. Власти отдельных регионов позаботились о том, чтобы помощь пришла в семьи, в которых есть дети школьного возраста.

Так, жители Ненецкого автономного округа получат компенсационную социальную выплату к первому сентября в размере 9 тысяч рублей. Правда, назначаться пособие будет при определенных условиях. Не всем.

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На получение выплаты к школе могут претендовать многодетные семьи при условии, если один из супругов либо одинокая мать (одинокий отец), один из усыновителей, один из приемных родителей проживает в Ненецком автономном округе не менее 5 лет, и размер среднедушевого дохода которых не превышает двукратной величины прожиточного минимума — 53 634 рублей (для НАО).

Заявление на получение пособия подается с 1 июня по 30 ноября.

По материалам MK.RU

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