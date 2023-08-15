Яблоня начнет плодоносить как бешеная: просто используйте это удобрение без капли химии — случится чудо

Многие дачники предпочитают выращивать на своем участке не только овощи, но и фрукты. К концу лета стоит помнить, что многие растения нуждаются в подкормке. Это поможет лучше пережить зиму и дать в будущем более хороший урожай. Агроном Анастасия Коврижных рассказала, как подкормить яблоню в августе. Эксперт отметила, что в этом месяце начинается закладка плодовых почек, которая скажется на следующем урожае.
Чтобы в следующем году собрать огромное количество фруктов, необходимо наполнить дерево полезными микроэлементами. Эксперт отметила, что в этом поможет обычная древесная зола.
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Нужно только взять литровую банку вещества и залить двумя литрами воды. Затем все надо перемешать и дать отстояться пару часов. После этого жижу надо разбавить ведром воды.
Полученным настоем поливают почву вокруг яблони, отступив от ствола маленького дерева 45 сантиметров, а от крупного — метр, пишет сайт «БелНовости».