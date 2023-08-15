Полейте пионы этим питательным составом в августе: в новом сезоне кусты будут в 2 раза пышней

Фото: freepik.com / pvproductions

Не упустите момент, в сентябре будет поздно.

Чтобы пионовые кусты порадовали вас пышными цветами в новом сезоне, нужно позаботиться об их благополучии уже в августе. В конце лета растения нуждаются в целом комплексе питательных элементов. Речь идет о фосфоре, калии, боре и магнии.

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Восполнить дефицит этих веществ можно с помощью раствора борофоски. Вносить подкормку следует методом полива. На 10 литров воды рекомендуется брать 2 столовые ложки концентрированного удобрения. Расход питательного состава: 5 литров жидкости на один взрослый куст.

Не упустите момент: подкормку необходимо давать в августе, в сентябре будет слишком поздно.

Источник: Дзен-канал «Цветы в квартире и на даче»

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