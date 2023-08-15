Ставка выросла: россияне, у которых есть кредиты, получили важное предупреждение — касается абсолютно всех

Центральный Банк России на внеочередном заседании во вторник, 15 августа, объявил о повышении ключевой ставки с 8,5 процентов до 12 % годовых.

Для обывателей это, в первую очередь, означает, что будут дорожать процентные ставки по кредитам. Но могут ли банки повысить проценты по тем кредитам, которые уже выданы?

Законом такое запрещено в отношении физических лиц, объяснил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

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