Ставка выросла: россияне, у которых есть кредиты, получили важное предупреждение — касается абсолютно всех

Центральный Банк России на внеочередном заседании во вторник, 15 августа, объявил о повышении ключевой ставки с 8,5 процентов до 12 % годовых.
Для обывателей это, в первую очередь, означает, что будут дорожать процентные ставки по кредитам. Но могут ли банки повысить проценты по тем кредитам, которые уже выданы?
Законом такое запрещено в отношении физических лиц, объяснил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
«Гражданам, по закону, — точно нет. Новые (банковские продукты. — Прим. ред.) уже будут оформлять по новым ставкам. Предприятиям, если предусмотрена плавающая ставка, то это возможно», — отметил Анатолий Аксаков.
По материалам РИА Новости