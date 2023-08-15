Не 102 и даже не 104 рубля: объявлено, на какой отметке доллар заставят «замереть» — пот проступает на лбу от этих цифр

Табло с изображением логотипа доллара США. Фото: Global Look Press

Финансовый аналитик рассказал, когда стабилизируется доллар.

Рубль после небольшого укрепления накануне, 14 августа, на торгах на валютной бирже, в этот вторник, 15 августа, вновь начал падать.

По словам экспертов, лихорадка на бирже продлится еще примерно месяц. Затем ситуация стабилизируется. Экономические реалии наконец-то заставят «замереть» доллар. Правда, отметка будет не самой приятной. От этой цифры нервно, и у самых впечатлительных граждан может даже выступить пот на лбу от напряжения от этих новостей.

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«Где-то в течение месяца ситуация должна стабилизироваться. Должен упасть импорт, плюс скажется эффект от роста цен на нефть. Поэтому, я думаю, примерно на уровне 105 будет стабилизироваться курс», — отметил инвестстратег Сергей Суворов.

По материалам RT

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