Назван самый модный цвет одежды осени-2023: не розовый и не черный

Звездный стилист Алеко Надирян рассказал в своем Telegram-канале о том, какой цвет одежды будет актуален предстоящей осенью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Вопреки ожиданиям поклонников фильма «Барби», в тренде будут не розовый, а коричневый цвет. Классический черный тоже отойдет на второй план.

Эксперт рекомендует россиянкам обратить внимание на все оттенки шоколадного: от темных до самых светлых. Песочный тоже великолепно впишется в осеннюю палитру.

Эти цвета сделают образ богатым и изысканным. Помимо этого, они хороши еще и тем, что будут долго оставаться в тренде. Поэтому можно смело обновлять весь гардероб, включая верхнюю одежду.

Источник: Telegram-канал стилиста Алеко Надиряна