Если у огурцов в августе мало завязей: берем аптечную таблетку — прут гроздьями

Обычная янтарная кислота за три копейки поможет махом возродить «уставшие» огурчики, которые в августе стали отказывать в плодоношении.

Янтарная кислота участвует в клеточных процессах, поэтому при ее внесении запускаются мощные биологические процессы, обязательно испытайте ее силу сейчас на огурцах.

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Два грамма янтарной кислоты растворите в небольшом количестве теплой воды. Влейте этот раствор в тару с 10 литрами воды.

Полейте огурцы под корень, а также опрыскайте растения по листьям с двух сторон.

Через 10 дней можно повторить. Не делайте подкормку при ярком солнце. Не совершайте ее слишком поздно, огурчики должны подсохнуть перед сном.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».