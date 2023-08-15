Полейте землю этим составом после уборки картофеля, иначе на будущий год останетесь без урожая: измельчает

Картофель относится к довольно прожорливым культурам. Он высасывает из земли огромное количество фосфора, азота и калия.

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Если сажать крахмалистый овощ каждый год на одном и том же участке, то качество урожая заметно ухудшится. Поэтому опытные дачники рекомендует делать перерыв в пару лет. А если такой возможности нет, то нужно внести в землю специальные удобрения.

Чтобы подпитать почву азотом, можно использовать куриный помет или навоз. Если вы остановили выбор на первом варианте, то возьмите литр концентрата на 12 литров воды. А в случае с навозом соотношение должно быть 1 к 5. Расход удобрения: 30 литров на одну сотку.

А чтобы восполнить дефицит фосфора и калия, нужно смешать 200 граммов суперфосфата и 15 граммов сульфата калия. Препараты можно использовать в сухом виде. Такого количества удобрений хватит на участок в одну сотку.

Вносить питательные составы рекомендуется сразу после уборки урожая.

Источник: novochag.ru.