Никогда не делайте это во время работы стиральной машины: ждет поломка

Никогда не делайте эти две вещи во время работы стиральной машинки. Иначе техника быстро выйдет из строя.

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Нельзя открывать отсеки для моющих средств, если программа работы машинки уже запущена. Цикл будет нарушен, средства могут пойти не туда, куда должны были, и испортят механизм.

Нельзя в стиральной машинке использовать порошок для ручной стирки. Он дает слишком много пены, которая может просочиться в механизм и сломать его.

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».