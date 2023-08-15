Всегда удаляем отцветшие бутоны у розы — они питание отбирают: у нас цветы роскошные, шапками

Обязательно срезайте отцветшие бутоны у розы. Старые бутоны только зря тянут сок из растения, на их месте не появятся другие бутоны, пока их не удалить.

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Обрезку проводите сразу, как только бутон станет увядать. Не ждите появления семенной коробочки, они потребляют слишком много ресурсов, снижают интенсивность и пышность цветения, замедляют созревание побегов, что может привести зимой к вымерзанию куста.

Перед обрезкой старых бутонов дезинфицируйте инструмент. И делайте это после обрезки каждого куста, чтобы не перенести болезни от одного растения к другому.

Проводите процедуру только в сухой и ясный день. Нельзя делать обрезку сразу под бутоном. Обрезайте стебель немного выше ближайшего к бутону листа и здоровой почки. Здесь находится точка роста и именно тут вырастет молодой побег и свежие бутоны.

Обрезайте под углом 45 градусов.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».