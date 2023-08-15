Чтобы гортензия стала розовой: просто подмешали муку (такая красивая теперь)

Чтобы крупнолистная гортензия стала розовой, нужно почву под ней сделать щелочной. Цветок преобразится и порадует вас необычными красками.

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Для ощелачивания почвы, внесите под гортензию доломитовую муку или известь, они снизят кислотность.

Помните, что перед внесением удобрений надо обязательно пролить растение, чтобы не обжечь корни.

Учтите, что гортензия не сразу станет именно такой, как вам нравится. Изменение цвета случится на второй год.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».