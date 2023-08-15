На огурцах появились пятна: быстрое лечение от трех видов хвори — сода и таблетка из аптечки

Если листья ваших огурцов покрылись пятнами, нужно срочно приступать к спасению урожая.

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Сразу от трех видов хвори может спасти элементарный состав, который в силах сделать любой огородник.

Для борьбы с ржавчиной, пятнистостью и мучнистой росой мы возьмем следующие вещества: 1 столовую ложку соды, 1 чайную ложку мягкого средства для мытья посуды, 1 столовую ложку растительного масла, 1 таблетку растворенного аспирина, 4,5 литра воды.

Смешайте все ингредиенты и опрыскайте огурцы этим составом, повторяйте раз в одну-две недели.

Источник: Telegram-канал «Типичный дачник».