Два самых быстрых способа стерилизации банок: жаль, что столько времени теряли раньше

Хватит терять время на старые методы стерилизации банок. Ни кипятить, ни выдерживать в духовке, ни ставить над паром не нужно. Есть методы намного проще и быстрее. Оба способа доступные и простые.
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Первый метод подходит тем, у кого есть в доме микроволновка. В банки налейте немного воды, поставьте в микроволновую печь на 4 минуты. Достаньте посуду, слейте воду. Готово!
Во втором способе нам понадобится уксусная эссенция. Налейте в банки совсем немного ее, плотно закройте крышками и хорошенько протрясите посуду. Кислота должна охватить всю поверхность внутри.
В обоих случаях банки станут абсолютно стерильными и не подведут вас в ваших заготовках.
Источник: Telegram-канал «Секрет дачи. Дом и сад».