Два самых быстрых способа стерилизации банок: жаль, что столько времени теряли раньше

Стерилизация банок. Фото: соцсети

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Хватит терять время на старые методы стерилизации банок. Ни кипятить, ни выдерживать в духовке, ни ставить над паром не нужно. Есть методы намного проще и быстрее. Оба способа доступные и простые.

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Первый метод подходит тем, у кого есть  в доме микроволновка. В банки налейте немного воды, поставьте в микроволновую печь на 4 минуты. Достаньте посуду, слейте воду. Готово!

Во втором способе нам понадобится уксусная эссенция. Налейте в банки совсем немного ее, плотно закройте крышками и хорошенько протрясите посуду. Кислота должна охватить всю поверхность внутри.

В обоих случаях банки станут абсолютно стерильными и не подведут вас в ваших заготовках.

Источник: Telegram-канал «Секрет дачи. Дом и сад».

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