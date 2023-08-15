Два самых быстрых способа стерилизации банок: жаль, что столько времени теряли раньше

Хватит терять время на старые методы стерилизации банок. Ни кипятить, ни выдерживать в духовке, ни ставить над паром не нужно. Есть методы намного проще и быстрее. Оба способа доступные и простые.

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Первый метод подходит тем, у кого есть в доме микроволновка. В банки налейте немного воды, поставьте в микроволновую печь на 4 минуты. Достаньте посуду, слейте воду. Готово!