Избавляемся от желтых пятен на светлой одежде: всего одна ложка этого средства — и футболки сияют белизной

На белой одежде со временем образуются желтые пятна в области подмышек. Это происходит из-за того, что дезодорант вступает в реакцию с потом.
Убрать желтизну с помощью стирального порошка не получится. Если следы свежие, то можно попробовать вывести их с помощью хозяйственного мыла. А вот с застарелыми пятнами такой фокус не сработает. Нужно более мощное средство.
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Опытные хозяйки в таких случаях пользуются содой. Все просто. Смешайте белый порошок с небольшим количеством воды: должна получиться пастообразная масса. Затем нанесите получившееся средство на проблемные места и подождите. Через полчаса желтизна начнет исчезать. Вам останется только постирать одежду обычным способом, и можно забыть о проблеме.
Источник: издание belnovosti.by.