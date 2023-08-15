Избавляемся от желтых пятен на светлой одежде: всего одна ложка этого средства — и футболки сияют белизной

На белой одежде со временем образуются желтые пятна в области подмышек. Это происходит из-за того, что дезодорант вступает в реакцию с потом.

Убрать желтизну с помощью стирального порошка не получится. Если следы свежие, то можно попробовать вывести их с помощью хозяйственного мыла. А вот с застарелыми пятнами такой фокус не сработает. Нужно более мощное средство.

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