Как отбелить быстро тюль, кроссовки и полотенца: две ложки соды (в восторге от результата)

Отбелить белье, тюль, полотенца и даже кроссовки можно одним очень эффективным и дешевым составом. Вы его с легкостью приготовите дома из подручных средств.

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Возьмите по две столовые ложки соды, уксуса, любого порошка и одну столовую ложку перекиси водорода. Разведите эти вещества в воде и замочите в растворе белье минут на 15. Постирайте.

В кроссовки просто вотрите данный состав и почистите, прополаскайте водой.

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».