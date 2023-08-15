Два лучших народных средства от паутинного клеща на огурцах (пятна на листьях)

Если листья ваших огурцов покрылись светлыми пятнами, посмотрите, что творится на их обратной стороне. Если заметили черные точки, значит, к вам пришла беда, а точнее паутинный клещ. Вредитель, который распространяется очень быстро.

Поэтому тянуть нельзя, сразу приступите к обработке. Вытравить клеща можно двумя народными методами: при помощи раствора мыла и пива.

В 2 литра воды влейте 50 граммов жидкого мыла (дегтярного, хозяйственного, зеленого). Это первый состав.

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Второй состав готовить не надо, просто купите в магазине пиво, но обязательно нефильтрованное.

Чтобы победить клеща, понадобятся 3–4 обработки выбранным средством с интервалом три дня. Если прошел сильный дождь, то придется обрабатывать повторно.

Обязательно опрыскивайте огурцы полностью: ствол, листья сверху и снизу. Обрабатывайте также почву вокруг растений и теплицу.

Потом смените свою одежду прямо на месте, чтобы не растащить клеща по огороду.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».