Если одежда выцвела на солнце: быстро восстанавливаем аптечным средством

Если ваша одежда выгорела на солнце или испытала на себе множество стирок и побледнела, ее можно освежить при помощи нашатырного спирта.
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На два литра воды возьмите три столовые ложки нашатырного спирта. Держите одежду в этом растворе от 20 минут до двух часов, в зависимости от толщины ткани.
Тонкие вещи — меньше, ткани вроде джинсы нуждаются в длительном замачивании.
Далее хорошо прополаскивайте вещи и просушивайте. Вы увидите, что цвет стал ярче.
Также помогает восстановить немного цвет стирка в детском шампуне.
Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова».