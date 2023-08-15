Если одежда выцвела на солнце: быстро восстанавливаем аптечным средством

Если ваша одежда выгорела на солнце или испытала на себе множество стирок и побледнела, ее можно освежить при помощи нашатырного спирта.

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На два литра воды возьмите три столовые ложки нашатырного спирта. Держите одежду в этом растворе от 20 минут до двух часов, в зависимости от толщины ткани.

Тонкие вещи — меньше, ткани вроде джинсы нуждаются в длительном замачивании.

Далее хорошо прополаскивайте вещи и просушивайте. Вы увидите, что цвет стал ярче.

Также помогает восстановить немного цвет стирка в детском шампуне.

Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова».