Многолетний нагар исчезнет, словно его и не было: возьмите три копеечных средства

Опытные хозяйки поделились рецептом мощного состава от нагара. Если придерживаться этой инструкции, можно избавиться от многолетнего слоя горелого жира с помощью доступных средств.

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Все просто. Возьмите большой металлический таз. Налейте в него 5 литров воды, доведите жидкость до кипения и добавьте в нее 70 граммов соды, 100 граммов горчичного порошка и такое же количество силикатного клея. Когда состав станет однородным, поместите в него проблемную посуду и оставьте таз на плите на 2–3 часа.

После этого извлеките сковороду из раствора, удалите размякший нагар и поместите ее в остывшее средство еще на 20 минут. По прошествии времени помойте посуду привычным для вас способом, протрите полотенцем и наслаждайтесь идеально чистой сковородой.

Источник: издание belnovosti.by.