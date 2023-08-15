Объявлен курс доллара на 18 августа: повышение ставки не поможет, вершится история

Экономические аналитики считают, что повышение ключевой ставки Центробанком до 12% вряд ли поможет на данный момент курсу рубля. Потому что в бюджете образовались дефициты из-за снижения нефтегазовых доходов.

«Возможно, ЦБ будет дальше поднимать ставку — даже до 15%. Только тогда, скорее всего, можно будет остановить рост доллара на Московской бирже», — заявила экономист Екатерина Константинова.

При этом до пятницы, 18 августа, по мнению эксперта, рубль продолжит незначительное падение. Доллар, по ее словам, будет стоить 99 рублей.

Константинова добавила, что сейчас вершится история. Россию спасет только импортозамещение, которое сейчас развивается как никогда. Просто нужно время.

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