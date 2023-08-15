Томаты «устали» и не хотят плодоносить: возродим таблеткой из аптечки

Янтарная кислота — это универсальный источник энергии для растений. Томаты ее просто обожают.

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Два грамма янтарной кислоты растворите в небольшом количестве теплой воды. Вылейте в 10 литров воды. Пролейте томаты под корень и опрыскайте по листу с двух сторон.

Процедуру можно повторить через 10 дней.

Важно подкармливать помидоры только утром или ранним вечером, чтобы растения успели просохнуть до наступления ночи.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».