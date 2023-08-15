Как правильно собрать чеснок, чтобы хранился долго: фишка с землей

Если у вас яровой чеснок (посаженный весной), то сигналом к началу уборки будет служить пожелтевшая и полегшая листва. Обычно яровой чеснок убирают во второй половине августа.

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Важно, собирая чеснок, не нужно постукивать головками друг об друга, сбивая землю, он от этого травмируется. Лежать такой чеснок будет хуже. Лучше уберите землю руками.

Сушить чеснок необходимо не на солнце, а в притененном сухом проветриваемом месте.

После просушивания обрезайте корни, оставляя около 3 мм и стебли, оставляя до 10 см.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».