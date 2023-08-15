Будет ли в России дефолт в 2023 году - аналитик сделал заявление

Россияне все чаще стали опасаться дефолта в России в 2023 году. Курс рубля падает, и многих это подталкивает на нехорошие мысли.

Однако аналитики успокаивают - дефолта не будет точно. У нашей страны, по их словам, нет таких высоких внешних долгов, чтобы случился экономический коллапс.

«Инфляцию до 10% называют ползучей, и все страны знают, как с этим бороться. До гиперинфляции, что выше 50%, никто доводить не будет. А значит, дефолта не будет», - заявила экономист Екатерина Константинова.

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