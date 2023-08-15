Листья огурцов желтеют и отмирают: развели раствор на все времена - забыли о проблеме

В августе листья огурцов часто желтеют и даже отмирают. Происходит это из-за того, что растениям не хватает азота и магния. Поэтому тут помогут только удобрения.

Купите в магазине препарат калимагнезию и закопайте его в почву из расчета 0,5-1 ст. л. на квадратный метр. Вещество напитает корневую систему огурцов, и проблема уйдет.

Также огурцам в августе может не хватать железа. И здесь поможет препарат «Феровита».

Разведите один стакан на пять литров воды и полейте огурцы под корень. Плоды тут же пойдут в рост, а листья тут же снова позеленеют.

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